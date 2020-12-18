На пешеходном "мосту Кличко" опять треснуло стекло, подозревают вандалов
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Участок с треснувшим стеклом огородили, вандалов разыскивают, изучая записи с камер наблюдения.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Работники КП "Киевавтодормост" обнаружили повреждение стекла на пешеходно-велосипедном мосту. Сейчас участок огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя. Вероятная причина - вандализм", - сказано в сообщении.
В горадминистрации отметили, что подрядчик заменит треснувшее стекло за свой счет, потому что еще действуют гарантийные обязательства, и из городского бюджета деньги тратить не будут.
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