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На пешеходном "мосту Кличко" опять треснуло стекло, подозревают вандалов

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На пешеходном "мосту Кличко" опять треснуло стекло, подозревают вандалов
Участок с треснувшим стеклом огородили, вандалов разыскивают, изучая записи с камер наблюдения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Работники КП "Киевавтодормост" обнаружили повреждение стекла на пешеходно-велосипедном мосту. Сейчас участок огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя. Вероятная причина - вандализм", - сказано в сообщении.

В горадминистрации отметили, что подрядчик заменит треснувшее стекло за свой счет, потому что еще действуют гарантийные обязательства, и из городского бюджета деньги тратить не будут.

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Автор: Ольга Лузан

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  • Polomarenko Anatoly
    Не потрібно забувати, що, так званих "русскіх" в Києві десь триста тисяч і добра частина з них, як казав британський історик Роберт Конквест:
    "Неправда, что все люди суть люди. Русские - не люди. Это чуждые существа". - Роберт Конквест, британский историк, "Что делать, когда придут русские? Руководство по выживанию".
  • Стронг Рок
    На пешеходном "мосту Кличко" опять треснуло стекло, подозревают вандалов - Цензор.НЕТ 7475
  • Fjall_Raven
    изочальщики в розысках вандаловых )) ничо так.
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