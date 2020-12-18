Следствие по делу МН17 устанавливает экипаж установки "Бук", - замгенпрокурора Мамедов

Следствие по делу МН17 занимается установлением всех причастных к трагедии.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень важным является установление всех лиц, причастных к этому страшному преступлению. Могу лишь сообщить, что задача участников совместной следственной группы не изменилось. Сейчас расследование направлено на установление экипажа установки "Бук" и лиц, находящихся выше по иерархии ", - сказал Мамедов.

По его словам, свидетелям по делу угрожает реальная опасность, поэтому к ним применены меры безопасности, например засекречивание имен.

По мнению Мамедова, судебный процесс в Нидерландах влияет на жизнь четырех обвиняемых по делу МН17.

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"Уверяю вас, что любой уголовный процесс влияет на жизнь человека, особенно если этот человек имеет статус подсудимого. Ведь за судебным процессом идет наказание ", - подчеркнул замгенпрокурора.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

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