Следствие по делу МН17 устанавливает экипаж установки "Бук", - замгенпрокурора Мамедов
Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очень важным является установление всех лиц, причастных к этому страшному преступлению. Могу лишь сообщить, что задача участников совместной следственной группы не изменилось. Сейчас расследование направлено на установление экипажа установки "Бук" и лиц, находящихся выше по иерархии ", - сказал Мамедов.
По его словам, свидетелям по делу угрожает реальная опасность, поэтому к ним применены меры безопасности, например засекречивание имен.
По мнению Мамедова, судебный процесс в Нидерландах влияет на жизнь четырех обвиняемых по делу МН17.
"Уверяю вас, что любой уголовный процесс влияет на жизнь человека, особенно если этот человек имеет статус подсудимого. Ведь за судебным процессом идет наказание ", - подчеркнул замгенпрокурора.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.