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Миссия МВФ начнет работу в Украине уже в декабре

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Миссия МВФ начнет работу в Украине уже в декабре
Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман назвал дату начала работы миссии. Пересмотр соглашения с Украиной начнется на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении МВФ.

Пересмотр соглашения в формате Stand-by с Украиной начнется в период с 21 по 23 декабря.

"Учитывая обстоятельства пандемии COVID-19, миссия будет проводить дистанционное обсуждения с властями Украины последних экономических событий, а также мер и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", - заявил Люнгман.

Он также отметил, что миссия МВФ планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает миссию МВФ и второй транш в рамках программы stand-by, - Шмыгаль

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Дмитрий Шкицкий
    Землю, лес, людей... а что ещё то хотите?
  • Baks13
    А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Же не манж па сис жур"...(Je n'ai pas mangé depuis six jours)
    )))
  • Baks13
    Как продать Родину дёшево за кредиты. Или краткие тезисы меморандума с МВФ.

    1. Цена на газ 12 тыс. с 01.01.2020, около 10 тыс. с 01.05.19.

    2. Прямой запрет изменять налог на прибыль и заменять его налогом на выведенный капитал.

    3. НБУ будет девальвировать гривну и выкупать валюту в резервы для увеличения международных резервов.

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    4. Независимого НБУ теперь больше нет, теперь если НБУ не выдержит инфляцию (а он это гарантированно не выдержит), то теперь МВФ будет решать, что делать с этим. Плюс НБУ будет ещё увеличивать учетную ставку.

    5. Прямое увеличение налоговой нагрузки на экономику, за счёт отмены уже в январе верхней границы ЕСВ и обложение высоких зарплат ЕСВ по полной программе.

    6. Прямой запрет запуска 2-го уровня пенсионной системы.

    7. Потеря права осуществлять независимую налоговую политику. Налоговой политикой за Украину будут заниматься эксперты МВФ.

    8. Монетизацию субсидий перенесли на 2020 год.

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    9. Разделение Нафтогаза на 2 компании. Суд Стольгольма не причём.
    10. Банкопад одобрен МВФ и будет продолжен. Если не будет достаточно капитала, то банки будут опять ликвидироваться.

    11. Рынок земли - продолжим подготовку к запуску...Который год.

    Теперь живите с этим.

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    Даниил МОНИН
    ["Независимого НБУ теперь больше нет". Краткие тезисы меморандума с МВФ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1545375992--nezavisimogo-nbu-teper-bolshe-net-kratkie-tezisy-memoranduma.html
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