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"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции

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"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции
Инвестиционный банкир Сергей Фурса жестко раскритиковал высказывания представителей властной команды Алексея Арестовича и Юрия Камельчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Фурса отметил: "Повідомлення про смерть воїна через інтоксикацію - технічна помилка. Я переплутав і оприлюднив версію окупантів, - Арестович

Проституция забирает энергию у женщины и не добавляет энергии мужчине. Это прописано в ведических науках. Раздача своей энергии, особенно иностранцам, приводит к уменьшению количества энергии, в частности в Украине,  – депутат Юрий Камельчук.

У них там что, конкурс перед новым годом? Может они так оттеняют Зеленского?

"Смотри, смотри, начальника, я еще большую глупость сморозил, чем ты"

"Нет нет, о великий лидер современности. Я такое тупое интервью дал, что меня не переплюнуть никому".

"Нет нет, господин президент. Я тут такую ошибку допустил, что меня в шею гнать надо"

Или может это операция прикрытия? Тут Татарову принесли подозрение на праздник, а до этого его так отчаянно отмазывали, что вообще неудобно. И лучше пусть над идиотами смеются, чем про коррупцию думают. Хотя и это глупо. Вот зачем было отмазывать и получать негатив, чтобы потом все равно сдаться. Не защищали бы Татарова, могли бы хвастаться, что у них нулевая толерантность к коррупции. А теперь что? Теперь и решалу своего от подозрения НАБУ не спасли и на обвинения в коррупции нарвались. Или они хотели защищать, но позвонили "от Байдена" и рассказали, что дядя Сэм все видит? Умом такое не понять.

Хотя нет. Все всегда просто. Если что то можно объяснить банальной глупостью, то не надо искать других объяснений.

Но черт возьми, это же уже какая-та пандемия тупости. И вакцины от нее не придумаешь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Камельчук объяснил свои слова о "выдуманном" коронавирусе: "Речь о всемирном уровне, манипулировании цифрами и статистикой"

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • alex bf2834f5
    "Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 6562
  • саша паламарчук
    "Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 6534

    Сівохо знов тримає нас за дурнів - виліз з черговими пропозиціями по Донбасу: "В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Они включают в себя механизмы восстановления инфраструктуры, инвестиционные проекты, программы поддержки местного бизнеса. ...Уже сейчас наши наработки можно использовать в подготовке пакета законов по созданию Территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях".

    --
    Це він про досі окуповані території. Власне ті, де економіку знищили самі "свободолюбиві донбасити", а обладнання заводів і фабрик вивезли турботливі "іхтамнєти".

    Тобто, сепаратисти самі знищили всю інфраструктуру і економіку своїх регіонів, посприяли окупантам в грабуванні всього, що можна було вивезти, - а тепер ми маємо "відновлювати", "підтримувати" і "пріоритетно розвивати"?

    Зважаючи на стан нашої економіки стараннями Зекоманди, грошей на такі подвиги братолюбства в нас немає. Тобто, Сівохо буквально пропонує Україні влізти в ще більші борги (нагадаю, бюджетний дефіцит на 2021 затверджено в обсязі "щонайменше" 247 мільярдів), щоб створити тепличні умови населенню, котре саме знищило господарство і економіку власних регіонів і організувало пограбування окупантами.

    З якою метою і заради яких неймовірних вигод Сівохо настільки ризикує собою, сказати складно.

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    https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZUvQajXigpwgweZjxKWcsiH2RZN2HjkyyaR5voM-ORSp46q6Y4sffbpAVktRscA9iZThf2mDA3ZcmCyu74gF_n5iYFpCOSkK4JrI-jxyBwhzK7wDHYFGqxbfhSrJBSm8tlqXb-K13JbqpMcu-RjtwStnHdZhald6xr-JVnKCET7WA&__tn__=-]K-R Алексей Голобуцкий
  • KAISERWALD
    "Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 1744
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