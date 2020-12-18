"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции

Инвестиционный банкир Сергей Фурса жестко раскритиковал высказывания представителей властной команды Алексея Арестовича и Юрия Камельчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Фурса отметил: "Повідомлення про смерть воїна через інтоксикацію - технічна помилка. Я переплутав і оприлюднив версію окупантів, - Арестович

Проституция забирает энергию у женщины и не добавляет энергии мужчине. Это прописано в ведических науках. Раздача своей энергии, особенно иностранцам, приводит к уменьшению количества энергии, в частности в Украине, – депутат Юрий Камельчук.

У них там что, конкурс перед новым годом? Может они так оттеняют Зеленского?

"Смотри, смотри, начальника, я еще большую глупость сморозил, чем ты"

"Нет нет, о великий лидер современности. Я такое тупое интервью дал, что меня не переплюнуть никому".

"Нет нет, господин президент. Я тут такую ошибку допустил, что меня в шею гнать надо"

Или может это операция прикрытия? Тут Татарову принесли подозрение на праздник, а до этого его так отчаянно отмазывали, что вообще неудобно. И лучше пусть над идиотами смеются, чем про коррупцию думают. Хотя и это глупо. Вот зачем было отмазывать и получать негатив, чтобы потом все равно сдаться. Не защищали бы Татарова, могли бы хвастаться, что у них нулевая толерантность к коррупции. А теперь что? Теперь и решалу своего от подозрения НАБУ не спасли и на обвинения в коррупции нарвались. Или они хотели защищать, но позвонили "от Байдена" и рассказали, что дядя Сэм все видит? Умом такое не понять.

Хотя нет. Все всегда просто. Если что то можно объяснить банальной глупостью, то не надо искать других объяснений.

Но черт возьми, это же уже какая-та пандемия тупости. И вакцины от нее не придумаешь".

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