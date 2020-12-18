Российский "миротворец" погиб в Нагорном Карабахе

Российский сапер погиб 17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм", - сообщили в Минобороны РФ.

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Напоминаем, после окончания боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе развернут российский "миротворческий контингент": 1960 военнослужащих. В его основе – подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ.