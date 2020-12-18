"После апреля должно стать легче", - Степанов о возвращении к жизни без карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что с апреля 2021 эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад. Этому поспособствуют начало вакцинации и люди, которые уже переболели коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал hromadske в интервью, которое вы сможете почитать у нас на сайте уже завтра, 19 декабря.

Он отметил, что власть сейчас пытается получить первые дозы вакцин в феврале 2020 года. Министр рассказал, что лучший способ борьбы с пандемией - это коллективный иммунитет.

"Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая как минимум должна составлять не менее 70-80%, или когда люди переболеет. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация ", - убежден Степанов.