Подоляк: Татаров работает в обычном режиме, сотрудников НАБУ в ОП не пустили

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о вручении замглавы ОП Олегу Татарову подозрения.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники НАБУ действительно сегодня посещали Офис Президента. Но поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур, им было отказано в доступе в помещения Офиса Президента", - сказал Подоляк.

Он добавил, что Татаров сейчас работает в обычном режиме.

"В настоящее время в Офисе Президента нет информации о том, что с Татаровым проводились какие-либо процессуальные или следственные действия. Нет также официальной информации и о том, что Татарову должным образом вручено подозрение. Да, безусловно, мы знаем о наличии у сотрудников НАБУ определенного рода вопросов к Олегу Юрьевичу, касающиеся того периода его работы, который не имеет отношения к его нынешних должностных функций. Однако, еще раз подчеркиваем, что надлежащих процессуальных действий совершено не было. Господин Татаров работает в обычном режиме", - отметил советник руководителя Офиса.

Также на Цензор.НЕТ: Сытник: у Татарова нет адвокатского иммунитета, подозрение ему вручили законно

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом нардеп Гончаренко сообщает, что детективов не пускали в здание Офиса Президента. А главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.