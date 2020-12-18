Витренко отдал 170 млн своего бонуса на 4 года в бюджет, - Шмыгаль
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.
Так он прокомментировал слова одного из гостей программы о том, что 170 млн грн, потраченные на выплату бонуса Витренко, можно было бы потратить на доплаты врачам.
"Это не государственный бюджет, это не в сфере влияния правительственного, но это вопрос, который решался между "Нафтогазом" и менеджером в судебном порядке. Это бонусы, которые были начислены и о которых договаривались до того вообще, как наше правительство приступило к работе", - сказал Шмыгаль.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский и Ермак пролоббировали 170 млн грн премии для Витренко и продвигают его кандидатуру на пост первого вице-премьера, - Бутусов
Он подчеркнул, что Витренко на 4 года передал эти деньги в госбюджет.
"Этот менеджер оставил на 4 года эти деньги в государственном бюджете, он их не забрал. Это важно. Так с ним было договорено, и это тоже важный месседж. Чтобы эти деньги остались, и были распределены. Они из бюджета компании, с которой судился менеджер, перешли в государственный бюджет, и сегодня государственный бюджет ими пользуется через покупку облигаций внутреннего государственного займа", - пояснил Шмыгаль.
Также на Цензор.НЕТ: Информация о выделении мне 170 млн грн премии не соответствует действительности, - Витренко