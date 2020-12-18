Витренко отдал 170 млн своего бонуса на 4 года в бюджет, - Шмыгаль

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко по решению суда получил из бюджета госкомпании 170 млн грн бонуса и на 4 года передал их в госбюджет.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

Так он прокомментировал слова одного из гостей программы о том, что 170 млн грн, потраченные на выплату бонуса Витренко, можно было бы потратить на доплаты врачам.

"Это не государственный бюджет, это не в сфере влияния правительственного, но это вопрос, который решался между "Нафтогазом" и менеджером в судебном порядке. Это бонусы, которые были начислены и о которых договаривались до того вообще, как наше правительство приступило к работе", - сказал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что Витренко на 4 года передал эти деньги в госбюджет.

"Этот менеджер оставил на 4 года эти деньги в государственном бюджете, он их не забрал. Это важно. Так с ним было договорено, и это тоже важный месседж. Чтобы эти деньги остались, и были распределены. Они из бюджета компании, с которой судился менеджер, перешли в государственный бюджет, и сегодня государственный бюджет ими пользуется через покупку облигаций внутреннего государственного займа", - пояснил Шмыгаль.

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