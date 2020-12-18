Зеленский записал новое видео - о бюджете и коронавирусе. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение "о нашей работе и победах Украины".

Видео опубликовано на странице президента в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил положительную динамику в заболеваемости COVID-19.

"Есть много споров, мол, это происходит, потому что уменьшили количество тестирований. Но вот вам простой пример: сегодня тестирований – 68 000, заболевших - 12 630. 28 ноября тестирований – 67 000, то есть на тысячу меньше, а заболевших в этот день - 16 294 человека. То есть почти на четыре тысячи больше", - отметил Зеленский

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Зеленский заявил, что в бюджете на 2021 год предусмотрено увеличение финансирования медицины, обороны и образования.

"Первое. Деньги на медицину. Почти 160 млрд грн. Больше всего за время независимости Украины. … Мы подняли заработные платы медикам на 30%, но мы все понимаем, что этого недостаточно, поэтому стремимся в 2021 году продолжить увеличение их заработных плат", - сказал он.

Бюджет Министерства обороны в 2021 году составил более 117 млрд грн – для сравнения Зеленский привел данные прошлых годов: в 2017 году - 69 млрд грн, в 2018 году - 86 млрд грн, в 2019 году - 102 млрд грн.

Зеленский также отметил, что с 1 января 2021 года минимальная заработная плата вырастет до 6 тыс. грн, а в течение года вырастет до 6,5 тыс. грн.