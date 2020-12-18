НДС в декабре возместят в полном объеме, - глава Госналоговой Любченко

Общая сумма заявок на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре превышает 14 млрд грн, она будет профинансирована вовремя.

Об этом глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В декабре у нас полное понимание, что заявка в 14,1 млрд грн будет отдана плательщикам, чего не было в декабре 2019 года", - сказал Любченко.

Он отметил, что по итогам 11 месяцев этого года заявки на бюджетное возмещение НДС составили 122,7 млрд, тогда как возмещено за это период 128 млрд грн.

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