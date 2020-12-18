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Глава налоговой Любченко: Наработан компромиссный с протестующими ФОП законопроект

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Глава налоговой Любченко: Наработан компромиссный с протестующими ФОП законопроект
Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о готовности компромиссного законопроекта, который отвечает требованиям протестующих физлиц-предпринимателей.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Совсем недавно, на прошлых выходных, был наработан законопроект, который полностью устраивает руководителей акций, которые были ими на тот момент - Доротича, Орлова...И мы нашли полный компромисс, даже как налоговая служба", - сказал Любченко.

Он уточнил, что специалисты Госналоговой отрабатывали предлагаемые законодательные изменения в соответствии с требованиями протестующих ФОП.

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"Мы нашли компромисс, отработали законопроект, сейчас мяч на стороне ФОП и парламента. Я не хочу, чтобы налоговая служба втягивалась в политические процессы и формировала политику", - добавил он.

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Володимир Білик f5397b1d
    Як підприємець, я за тридцять років засвоїв одне: не страшні податки у розумних межах, коли я можу їх платити безболісно для свого сімейного бюджету. Страшна невизначеність, кажучи новомодним підвішеність, коли ти якось призвичаївся, можеш планувати витрати і доходи і тут тобі - на!!! Касовий апарат із дурним програмним і чого доброго платним забезпеченням. А санкції за перепутати коди товару - як ніби у Європі. А щоб клеїти автоматично стікери, то потрібне обладнання. Держава не дасть навіть на виплату, а не те що безкоштовно навіть касового апарата. Тоді як у тому ж Податковому кодексі було зазначено, що звітність до державних органів - безкоштовна.
    Зеленій владі якраз хочеться позбавитти частини громадян власного заробітку. Аби "лохи
    не сорокадворічні" з безвиході пішли на конвеєр олігархів та їм подібним. Дурбецали - у половини ттих, кого ви хочете загнатти на мінімальну зарплату, вже нема здоровья для конвеєра. Бо якби було, то рвонули б навіть далі за Польшу.
    І ковід все одно скінчиться. І Європа відкриє кордони. А вам, придуркам пліснявим, захочеться поповнити країну дешевю силою з Азії. Китай вже чекає. Але дорого у вас він країну не купить.
  • Sophia-Maria Duglass
    Угу , с протестующими евробляхерами тоже закон согласовывали , а потом тупо обманули 😀😀😀
  • Игнатьев Фион
    ФОПам податки, зеленому неЛоху - бабки.
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