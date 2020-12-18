Глава налоговой Любченко: Наработан компромиссный с протестующими ФОП законопроект

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о готовности компромиссного законопроекта, который отвечает требованиям протестующих физлиц-предпринимателей.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Совсем недавно, на прошлых выходных, был наработан законопроект, который полностью устраивает руководителей акций, которые были ими на тот момент - Доротича, Орлова...И мы нашли полный компромисс, даже как налоговая служба", - сказал Любченко.

Он уточнил, что специалисты Госналоговой отрабатывали предлагаемые законодательные изменения в соответствии с требованиями протестующих ФОП.

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"Мы нашли компромисс, отработали законопроект, сейчас мяч на стороне ФОП и парламента. Я не хочу, чтобы налоговая служба втягивалась в политические процессы и формировала политику", - добавил он.