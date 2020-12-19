Командующий ВВС Дроздов: у меня подозрение на 30 страниц, я себе задаю вопрос - с какой целью это все делается?

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, которого подозревают в халатности, приведшей к падению самолета Ан-26 под Чугуевом в сентябре 2020 года, отреагировал на обвинения.

Свою позицию он озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я получил сообщение о подозрении. Я себе задаю вопрос: с какой целью и для чего это все делается, и кто и какие цели преследует. Я хочу сказать, что 20 ноября 2020 акт технического расследования катастрофы АН-26 был утвержден, и в нем определены как главные, так и причины, которые непосредственно были", – сказал Дроздов.

Командующий ВВС говорит, что не раз высказывал предложения о модернизации самолетов, на которых курсанты учатся летать.

"Если бы руководство на уровне государства прислушалось о морально устаревшей технике и о приобретении новой, современной - мы бы, может, и не имели такого результата", - предположил Дроздов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Катастрофа АН-26 под Чугуевом: ГБР сообщило о подозрении Командующему ВВС Дроздову

Подозрения против себя и своих подчиненных он назвал попыткой дискредитации армии.

"И такие обвинения и на генералов, и на командиров, которые управляют войсками в зоне проведения Операции Объединенных сил, не несут хорошего для нашей армии. Они, наоборот, подрывают моральный дух как командиров, так и военнослужащих, выполняющих их задачи", - подчеркнул Дроздов.

"У меня подозрение на 30 страниц, где все определено, начиная с военной дисциплины в бригаде, порядка организации и подготовки летчиков, порядка организации и подготовки тех руководителей, которые управляют процессом подготовки", - добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря ГБР вручило командующему ВВС ВСУ Сергею Дроздову подозрение в служебной халатности по делу о крушении АН-26 под Чугуевом.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.