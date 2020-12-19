Бродский подал заявление в НАБУ против Ермака: "Больницы оставили без кислорода, а расходы на офис президента увеличили, это геноцид"

Украинский политик Михаил Бродский жестко раскритиковал политику действующей власти в борьбе с коронавирусом и подал заявление на Ермака в НАБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге на "Обозревателе".

Бродский заявил: "Многие специалисты сейчас обвиняют Ермака в том, что он российский агент и предал государство Украина. Сегодня я хочу предъявить ему более серьезное обвинение: он предал каждого избирателя "Слуги народа", каждого украинца. В период пандемии коронавируса эта власть, в которой Андрей Ермак фактически является вторым лицом, увеличила расходы на содержание президента и его офиса, правительства, парламента, любимого ГУД... но не нашла средств на увеличение зарплат врачам, медсестрам и санитаркам... В разгар второй волны коронавируса украинские больницы остались без кислорода, без концентраторов, дополнительных кроватей и средств защиты персонала. Зато – с хорошо "упакованными" чиновниками, которые обычно лечатся за рубежом.

Фактически – это геноцид украинского народа, который я почувствовал лично на себе: так случилось, что я уже второй месяц борюсь с коронавирусом и его последствиями, и мое состояние часто колебалось между тяжелым и особо тяжелым. Также я общался со многими моими друзьями, которые тоже тяжело болели "короной", и все как один говорят: "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Если ты не мобилизуешь друзей, знакомых, не закупишь лекарств, не привезешь с собой концентратор, то шансов выжить немного. Вдумайтесь: больных "короной" отправляют своим ходом в аптеку, чтобы они приобрели лекарства. И все потому, что ЗЕ-команда решила не обеспечивать медицину необходимыми средствами, и отправила эти деньги на "приоритетные направления". Поэтому сегодня в медицине наступил коллапс, а завтра – не будет самой медицины, поскольку практически все украинские медики поедут работать в Польшу, где установлены "немецкие" зарплаты для медработников и персональные гарантии".

Политик продолжил: "А куда же "слугам" не жаль средств? Один из примеров – на коррупционную сделку с Юрием Витренко. У Витренко неразрешенный судебный спор с НАК "Нафтогаз Украины", и он стремился отсудить чуть меньше 8 млн долл. Но для чего суд, если есть Андрей Ермак с его суперполномочиями. Решив, с бухты-барахты, что Витренко будет хорошим вице-премьером, глава Офиса президента заставил правительство и НАК во внесудебном порядке вернуть деньги.

Обратите внимание: "антиковидный" врач может работать на 7 тыс. грн, а вот вице-премьер на 50 тыс. грн и с улучшенными условиями содержания – не может... Вот их главный принцип: "Слугам" – все, всем другим – выживание и "коронавирус"".

Бродский подчеркнул: "Я с таким не согласен. Поэтому решил что-то менять в этой стране. Подаю заявление о преступлении в НАБУ, и при этом откровенно утверждаю, что в действиях Ермака есть все признаки коррупции и превышения служебных полномочий. Верю, что НАБУ с такой задачей справится.

Председателю Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику Заявление о преступлении

В ноябре 2020 года председатель Офиса президента Андрей Ермак предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить первым вице-премьер-министром энергетики бывшего первого заместителя председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко"

"Насколько известно из публичных сообщений, во время собеседования с высшими должностными лицами страны Юрий Витренко согласился занять этот высокий пост, но в обмен потребовал от главы Офиса президента и президента Украины Владимира Зеленского – срочно, беззаконным способом, выплатить ему 170 миллионов гривен средств от НАК "Нафтогаз".

Юрий Витренко сообщил главе Офиса президента, что 12 февраля 2020 года он подал судебный иск к государственной компании НАК "Нафтогаз" о взыскании недополученных – по его мнению – средств премии за победу в Международном арбитражном суде в Стокгольме в споре с российской компанией "Газпром".

Этот иск господина Витренко до сих пор не был рассмотрен в суде и решение по нему не принято.

Несмотря на то, что в судах Украины находятся десятки тысяч судебных исков граждан против государства, государственных и коммунальных предприятий о невыплате зарплат, пенсий, социальных пособий и государство и его органы не выплачивает своим гражданам средства до тех пор, пока не получит решение суда, вступившее в законную силу, Андрей Ермак согласился на такое требование Юрия Витренко. После чего – вопреки Закону, не имея каких-либо полномочий на принятие решений в органах исполнительной власти и в государственной компании НАК "Нафтогаз", он (по сообщениям СМИ) позвонил главе КМУ Денису Шмыгалю и заставил его инициировать собрание "независимого" Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и отдать императивный приказ представителям государства в составе этого "независимого" совета срочно проголосовать за выделение Юрию Витренко средств в размере 7 миллионов 230 тысяч долларов США без разрешения спора по существу в суде.

"Независимый" наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" собрался 14 декабря 2020, и члены, подчеркиваю – "независимого" Совета – вопреки законным интересам государственной компании – проголосовали за выплату Юрию Витренко 7 290 000 долларов США, что и было сделано. После вычета налогов, как сообщают СМИ, средства поступили ему, на его личный счет в "Ощадбанке Украины". Вот реквизиты счета:

833226690000026208003207069.

Полагаю, что выплата Юрию Витренко 7 290 000 долларов США внесудебным способом может иметь признаки преступления, в частности в действиях главы Офиса президента Андрея Ермака. Он вопреки интересам государства и украинского народа – беззаконным способом – в интересах частного лица Юрия Витренко оказывал давление на голову КМУ Дениса Шмыгаля и членов, извините, "независимого" Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", чем нанес материальный ущерб в особо крупных размерах", - подчеркнул Бродский

Политик отметил: "Действия Андрея Ермака подпадают под состав преступления, предусмотренного ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением", то есть умышленные действия, направленные на получение Юрием Витренко неправомерной выгоды, а именно: средств в особо крупных размерах от государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" внесудебным способом.

Подчеркиваю, что сколь бы "независимым" ни был Наблюдательный совет "Нафтогаза", но он не принял бы добровольно решения о выделении бывшему менеджеру НАК "Нафтогаз" большой суммы средств в период, когда сама компания доведена менеджментом (в том числе и господина Витренко) до кризисного состояния. Более того, судя по обстоятельствам, давление было настолько мощным, что даже председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев срочно перевел те средства, что также указывает на административную активность председателя ОП Андрея Ермака.

Состоялось правонарушение, предусмотренное статьей 344 Уголовного Кодекса Украины "Вмешательство в деятельность государственного деятеля", а именно – давление и незаконное влияние на главу правительства Дениса Шмыгаля, членов "независимого" Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и председателя правления НАК Андрея Коболева для выплаты Юрию Витренко крупной суммы средств незаконным образом.

Выплату Юрию Витренко средств – под давлением председателя ОП Андрея Ермака, не дожидаясь решения судебного спора по существу, – считаю проявлением недопустимой и циничной ТОП-коррупции высших должностных лиц государства Украина, которые наносят вред интересам украинского народа".

Бродский подчеркнул: "Прошу внести сведения об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований по статьям 344 и 364 Уголовного кодекса о совершении преступления главой Офиса президента Андреем Ермаком, о чем установленным Законом способом сообщить мне.

В рамках досудебного расследования:

1. Допросить главу ОП Андрея Ермака, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, председателя и членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", председателя правления этой компании Андрея Коболева и гражданина Витренко Юрия Юрьевича, который незаконно, без решения суда, через незаконное влияние господина Ермака на органы государственной власти и "независимый" Наблюдательный совет НАК получил средства в особо крупных размерах.

2. Арестовать незаконно перечисленные Юрию Витренко средства на его счет №833226690000026208003207069 в "Ощадбанке Украины".

Это заявление направляю в Национальное антикоррупционное бюро Украины, поскольку именно этот правоохранительный орган, по моему мнению, проявляет наибольшую принципиальность в деле защиты интересов государства и украинского народа".

"Так, в 2016 году НАБУ было возбуждено дело о давлении и незаконном вмешательстве в деятельность министра экономики Украины Айвараса Абромавичюса: общество помнит это дело по известному мему "я от Кононенко". Тогда подозрение – при отсутствии каких-либо материальных потерь для государства – получил заместитель председателя НАК "Нафтогаз" Андрей Пасишник, только за предложение рассмотреть его кандидатуру на должность заместителя министра экономики.

Надеюсь на принципиальную позицию и быструю реакцию НАБУ по этому делу, привлечение виновных к ответственности и возврат незаконно уплаченных Юрию Витренко средств на счета государственной компании НАК "Нафтогаз Украины"", - резюмировал Бродский.