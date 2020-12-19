Наемники РФ пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки: в ВСУ без потерь
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра…Трижды противник нарушил режим прекращения огня неподалеку от Авдеевки. Для провокации наших воинов сначала применили ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии - стрелковое оружие. На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной. Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, добавили в штабе ООС.