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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 213 человек, выявлены 11 742 новых случая, выздоровели - 13 314

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 213 человек, выявлены 11 742 новых случая, выздоровели - 13 314
В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 11 742 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 314 человек, умерли 213 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"11 742 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 865 человек; летальных случаев - 213; выздоровело – 13 314 человек", – написал Степанов на своей странице в фейсбуке в субботу утром.

Днем ранее, 18 декабря сообщалось о 12 630 новых случаях инфицирования, 17 декабря было зафиксировано 12 047 новых заболевших; 16 декабря в Украине было 10 622 новых случая инфицирования, 15 декабря было зафиксировано 8 416 новых случаев.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 956 123 человека, 16 469 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 574 536 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 213 человек, выявлены 11 742 новых случая, выздоровели - 13 314 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 213 человек, выявлены 11 742 новых случая, выздоровели - 13 314 02

Топ комментарии

  • Андрей Сафhjyjd
    Ура, товарищи! Степанов победил коронавирус, перестав тестировать население, а называется "изменили подходы" Даже вакцину не надо спешить покупать: вирус Степанова и Зеленского испугался и сам сошел на нет.
  • Serg Koshserg
    И сколько с твоих знакомых переболевших обращались в мед.учреждения что бы их отразили в статистике?
    Люди поняли что смысла нету туда идти если нету тяжелой формы или не нужен больничный так как врачи не лечат короновирус.
    Я обращался так как была температура 37,5-38,5 и меня не пропустили бы на работу с ней, жене автоматически вы писали больничный в связи с самоизоляцией, сын был на каникулах так что в моем случае нужно считать меня за троих
    Ещё 3-4 месяца и этот короновирус закончится как и другие ОРВИ потому что он им и является
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Випадків захворювання поменшало, смертей побільшало, щось не так ...
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