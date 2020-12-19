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Жителю ОРДЛО, организовавшему незаконные пассажироперевозки в Харьков через РФ, грозит до 7 лет тюрьмы, - прокуратура

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Жителю ОРДЛО, организовавшему незаконные пассажироперевозки в Харьков через РФ, грозит до 7 лет тюрьмы, - прокуратура
Обвинительный акт в отношении жителя оккупированной части Луганской области, подозреваемого в организации незаконных пассжироперевозок с временно неподконтрольных территорий в Харьков через Российскую Федерацию направлен в суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры, мужчине инкриминируется незаконная переправка людей через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, организовал незаконные пассажироперевозки на своем микроавтобусе с временно оккупированных территорий через Российскую Федерацию. По телефону он сообщал, желающим уехать с временно неподконтрольной территории о возможности пересечь государственную границу Украины вне официальных пунктов пропуска и затем приехать в Харьков.

Правоохранители разоблачили подозреваемого во время переправки через госграницу Украины шести человек. В ходе проведенных обысков были изъяты десятки карточек госбанка Украины с информацией о пин-кодах и остатках сумм на счетах. В отношении 6 пассажиров пограничники составили админпротоколы о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ст. 204-2 КУоАП).

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Топ комментарии

  • Вальд Ще
    А автобуси з міст України в Кацапів - це не злочин, чи вони діляться?
  • Паравоз
    Зачем нас кормят из пальца высосанным фуфлом?
    Никто его не посадит. Идет передел зарабатывающих на "ситуации".
    Из Украины они выехали законно, документов о пересечении границы РФ-ОРДЛО нет.
    По-совести: Посадят за то, что ехали домой?
  • Uhbif
    показушная разовая акция для создания видимости работы спецслужб...
    не повезло мужику- не в то время, не в том месте оказался
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