Новости

"Голос" и "ЕС" внесли в Раду проект постановления об увольнении Шкарлета

6 08050
"Голос" и "ЕС" внесли в Раду проект постановления об увольнении Шкарлета
Народные депутаты от "Европейской солидарности" и "Голоса" внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента.

Текст соответствующего проекта постановления №4525 и сопроводительные документы к нему пока что не обнародованы на сайте.

В данное время, как отметили в парламенте, проект постановления передан на рассмотрение руководству ВР.

Читайте также: Подал запрос в УГО предоставить запись голосования за Шкарлета с их камер, - Железняк

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Та вищо, сказилися? Людина насипала "конверт" "брату вбитого АТОшника", підготувала язик для вилизування "височайшої задниці", і торбу - для "мзди малої", а ви не хочете його до "кормушки" допустить?!!! "Бузувіри"!!! "Нелюди!!!"
  • Утилизация ватников
    За Шкарпетку голосовали рыги и зелень. Это все, что вам нужно знать про Шкарпетку.
  • olele
    нічо, в понеділок ще дєткі вітати прийдуть

    Згідно з рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти. Його кандидатуру обрано незважаючи на протести науковців, студентів, батьків та навіть освітнього комітету Верховної Ради. За кілька місяців ми не один раз виходили під парламент, щоб сказати: «Нам не потрібний такий міністр!».

    ❗️У понеділок, 21 грудня о 18:00, закликаємо всіх вийти на акцію протесту під Офіс Президента.

    Коротко нагадаємо заслуги нового міністра:

    📍Був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;
    📍 За університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;
    📍 Плагіатор, який свою монографію «зліпив» з текстів чужого авторства;
    📍 Радо отримував нагороди від Табачника;
    📍Виступає за «переосмислення» ЗНО, фактично його можливе скасування.
    📍 Персона настільки токсична, що його кандидатуру не було підтримано профільним комітетом ВР.

    🙅🏼‍♀️За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство. Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік. Окрім того, Шкарлет так і не визнав плагіат у своїх роботах, натомість його «захисники» погрожували громадським активістам.

    Сергій Шкарлет на посаді міністра освіти - це ганьба для країни!

    Ми вимагаємо негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України!

    21 грудня, 18:00 під Офісом Президента - не дозволимо вбити освіту!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости