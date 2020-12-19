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Кислородный аппарат взорвался в ковид-отделении турецкой больницы: погибли 9 человек (обновлено)

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Кислородный аппарат взорвался в ковид-отделении турецкой больницы: погибли 9 человек (обновлено)
Девять человек стали жертвами взрыва кислородного аппарата в частной больнице города Газиантеп на юге Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа.

Сообщается, что 7 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу. Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет.

На место происшествия были отправлены группы полиции и пожарной охраны. Пожар удалось локализовать в короткие сроки.

По факту смертельного инцидента начато расследование.

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Позже министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в Tвиттере, что число жертв возросло до 9 человек.

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Топ комментарии

  • Timer X
    Співчуття..
  • AV77
    Якщо хтось винен, то на думку спадають тількі москалі.
  • DEDALiu
    Если взорвался кислородный баллон,то жертв могло быть на много больше... Помню,во все глаза смотрели,чтобы,не дай бог,какая нибудь промасленная тряпка оказалась рядом с баллоном...
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