Кислородный аппарат взорвался в ковид-отделении турецкой больницы: погибли 9 человек (обновлено)
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Девять человек стали жертвами взрыва кислородного аппарата в частной больнице города Газиантеп на юге Турции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".
Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа.
Сообщается, что 7 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу. Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет.
На место происшествия были отправлены группы полиции и пожарной охраны. Пожар удалось локализовать в короткие сроки.
По факту смертельного инцидента начато расследование.
Позже министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в Tвиттере, что число жертв возросло до 9 человек.