Скандал с подарком главе МИД РФ в Сараево: Лавров вернет украинскую икону для выяснения ее истории по линии Интерпола

Россия вернет дарителям подаренную в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову икону для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.

Об этом сообщили в МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ с ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - пояснили журналистам на Смоленской площади.

Накануне стало известно, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска. Там потребовали предоставить информацию о реликвии и способствовать ее немедленному возвращению на родину.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

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