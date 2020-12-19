Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in

В Казахстане началась вакцинация от коронавируса 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра, передает Цензор.НЕТ.

"К настоящему времени НИИ (Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. - Ред.) проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in... Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной, III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера.

"До конца декабря т. г. будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев. Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тыс. доз", - отмечается в сообщении.

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