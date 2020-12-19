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Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in

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Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in
В Казахстане началась вакцинация от коронавируса 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра, передает Цензор.НЕТ.

"К настоящему времени НИИ (Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. - Ред.) проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in... Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной, III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера.

"До конца декабря т. г. будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев. Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тыс. доз", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • SEVKEN SEVKEN
    Зря Вы так. В Казахстане были одни из самых лучших лаборатоии по биологическому оружию . И специалисты остались с тех времен, а после обретения независимости эти лаборатоии продолжали работать, в Алматы была построена новая лаборатоия с помощью американцев.Вот что ишут - "«Казахстанская лаборатория американской программы также способствовала энергичному и своевременному реагированию на кризис. В Казахстане первый пациент с COVID -19 был выявлен в середине марта, но еще в январе лаборатория активировала группу экстренного реагирования и поручила своим ученым следить за распространением болезни в Центральной Азии. К концу марта в Казахстане были разработаны тесты на коронавирус, способные дать результат в течение пяти часов»".Были и есть всемирно известные врачи по микробиологии в Казахстане и они как раз занимаются подобными исследованиями.
  • Ned Stark
    А що скаже про це найвідоміший казах?
    Казахстан почав вакцинацію 3 тис. добровольців вітчизняним препаратом QazCovid-in - Цензор.НЕТ 6319
  • Павло Макаренко
    Тут би над собою українцям посміятись.Казахи розробили ,випробували,й скоро поставлять на поток ДВІ власноруч створених вакцини:Naruvax C-19, (Naruvax C-19/nano) і QazCovid-in.
    В червні почалося будівництво біофармацевтичного заводу для випуску вакцин...
    В нас зелені покидьки зачмирили навіть виробництво вітчизняних тестів ІМБГ...
    Смєшно:
    Наші тести.З квітня чекають. https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajina-koronavirus-testy/30627617.html Учені в Україні розробили тести на COVID-19. Про це просили МОЗ і РНБО, але тепер держава їх не закуповує

    А тепер і вакцина. Чекають з серпня. https://ua.interfax.com.ua/news/general/684726.html НАНУ очікує рішення Нацфонду фундаментальних досліджень стосовно грантів для розробки двох вітчизняних вакцин від Sars-Cov-2
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