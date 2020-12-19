За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 20 человек, выявлено 1364 новых случая, среди заболевших 52 медика, - Кличко

За минувшие сутки, 18 декабря, COVID-19 выявлен у 1364 жителей Киева, 20 человек умерли.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Кличко, среди заболевших 726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 42 девочки от 1 до 17 лет и 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет. Заболели 52 медика. В медучреждения госпитализировано 82 пациента, остальные - на самоизоляции под контролем врачей.

Всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 99 694.

"Выздоровели за сутки 734 человека. Всего коронавирус преодолели 31 949 жителей Киева", - добавил Кличко.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Дарницком районе – 342, в Деснянском – 266, и в Днепровском районе – 196 случаев.