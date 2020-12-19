Италия повторно вводит жесткий локдаун из-за COVID-19

Правительство Италии во второй раз в этом году решило ввести жесткий локдаун в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, он будет действовать с 21 декабря по 6 января.

Так, все магазины, которые не торгуют товарами для удовлетворения ежедневных потребностей, а также рестораны и бары, должны быть закрыты. Перемещение людей из одного региона в другой также запрещается, причем исключения не предусмотрены даже для тех, кто имеет два места жительства. Оставлять свои дома разрешается только в ограниченных случаях. Люди из каждого домохозяйства могут выходить на улицу только раз в день. Исключения из всех установленных ограничений могут обосновываться только работой или состоянием здоровья.

Правительством предусмотрено некоторое ослабление ограничений с 28 до 30 декабря, а также 4 января. В эти дни будут открыты магазины и разрешено перемещение людей без указания причин.

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Напомним, Италия, где проживают около 60 млн человек, была одной из первых стран, которые серьезно пострадала от коронавируса еще весной, в начале пандемии. Сейчас Италия входит в десятку стран мира с самым высоким количеством инфицированных коронавирусом. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, всего в Италии с начала пандемии зарегистрировали 1,9 миллиона больных, 67,9 тысячи человек умерли.