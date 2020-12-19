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В Беларуси хотят ввести плату за выезд из страны

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В Беларуси хотят ввести плату за выезд из страны
Министерство финансов Беларуси предлагает ввести сбор при выезде из страны. Соответствующие правки хотят внести в Налоговый кодекс.

Об этом сообщает "Белта", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно проекту, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортом, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин.

"Объектом собрания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд", - уточнил министр финансов Республики Юрий Селиверстов.

По его словам, если решение поддержат, собранные средства с учетом пандемии могут направлять на мероприятия по дезинфекции, обеспечение необходимым пункты пропуска.

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Власти Беларуси 30 октября уже устанавливали правила въезда и выезда из страны, чтобы "минимизировать внешние инфекционные риски". Въезд в страну разрешался ограниченным категориям иностранцев и только через аэропорт, а белорусов обязали соблюдать 10-дневный карантин по прибытии в страну.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Ненабагато ліпше за сраний совок.
  • Baks13
    Система "ниппель"??
  • Макс Полиграф
    Если он выпустит всех старых совковых идиотов - за него некому будет голосовать
    Потому что первыми сбегут молодые и активные.
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