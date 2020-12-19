В Беларуси хотят ввести плату за выезд из страны
Об этом сообщает "Белта", информирует Цензор.НЕТ.
Согласно проекту, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортом, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин.
"Объектом собрания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд", - уточнил министр финансов Республики Юрий Селиверстов.
По его словам, если решение поддержат, собранные средства с учетом пандемии могут направлять на мероприятия по дезинфекции, обеспечение необходимым пункты пропуска.
Власти Беларуси 30 октября уже устанавливали правила въезда и выезда из страны, чтобы "минимизировать внешние инфекционные риски". Въезд в страну разрешался ограниченным категориям иностранцев и только через аэропорт, а белорусов обязали соблюдать 10-дневный карантин по прибытии в страну.