США - крупнейший донор Украины по объемам финпомощи для борьбы с коронавирусом, - МИД

В течение текущего года 28 государств, а также государства-анклавы Ватикан и Суверенный Мальтийский Орден в той или иной форме оказывали Украине помощь в противодействии распространению коронавирусной болезни

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"МИД с привлечением иностранных дипломатических учреждений Украины ведет поиск иностранных партнеров для получения гуманитарной и консультативной помощи, а также организации закупок средств первичной защиты, медицинского оборудования и медикаментов", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, крупнейшим донором Украины по объемам денежной помощи являются Соединенные Штаты - сначала они выделили 17,3 миллиона долларов экстренной медицинской помощи Украине. В октябре эту сумму увеличили до 19 млн.

13,8 млн из этой суммы по программе "Международная экстренная помощь" Агентства по международному развитию USAID предназначены для улучшения возможностей местных медицинских учреждений. Еще 5,2 млн - это гуманитарная помощь Государственного департамента "для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии".

Некоторые проекты по оказанию помощи до сих пор в процессе разработки, отметили в МИД. Например, эстонский концерн BLRT Grоup присоединился к созданию Центра медицинской помощи в Днепре и закупкам аппаратов искусственной вентиляции легких для него.

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