Пинчук и Коломойский не смогут получать эксклюзивные льготы на электроэнергию с начала 2021, - Тынный

Олигархи Виктор Пинчук и Игорь Коломойский не смогли ввести в действие эксклюзивные льготы на электроэнергию для своих заводов с января 2021, но будут стараться все же реализовать эту задачу с помощью народных депутатов в течение следующего года.

Об этом в своей колонке на "Экономической правде" написал бизнесмен, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, напомнив, что льготы на ток для отдельных заводов могли предоставляться через пролоббированный в законодательстве термин "зеленая металлургия".

По его словам, этот термин был введен всего лишь для 4 украинских металлургических предприятий. Это, в частности, "Днепросталь" (или Интерпайп-Сталь, г. Днепр), "Днепроспецсталь" (г. Запорожье), "Электросталь" (г. Курахово Донецкой обл.) и "Азовэлектросталь" (г. Мариуполь). Из открытых данных в интернете можно найти, что основными владельцами этих активов являются влиятельные бизнесмены Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, а также россиянин Александр Бабаков.

"В обосновании необходимости льготных цен на электричество для этих предприятий говорилось, что именно от этих заводов якобы настолько мало выбросов, что должны быть освобождены от доплаты за развитие возобновляемой энергетики. Цинично, но просто и без прикрас", - сказал Тынный.

"Цена вопроса и для энергорынка и для металлургии не маленькая. Например, недавно регулятор НКРЭКУ, со ссылкой на этот закон, утвердил "обычный" тариф на декабрь месяц в размере 312,76 гривен за МВт-ч и отдельно втрое меньше тариф для предприятий так называемой "зеленой металлургии" на уровне 91,73 грн за МВт-ч", - добавил он.

Как подчеркнул соучредитель, заказчики такой льготы не получили скидку. Такую процедуру должно разработать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и позже ее нужно утвердить решением Кабмина. Но против дискриминации выступили ведущие бизнес ассоциации, а также инвесторы в возобновляемую энергетику.

"К этому проекту документа очень много замечаний в различных центральных органах исполнительной власти. Специально собирался правительственный комитет, который 10 декабря вернул соответствующий проект постановления и не допустил его даже на рассмотрение членов правительства", - уточнил эксперт.

Он пояснил, что добавленное в национальное законодательство еще летом понятие "зеленая металлургия" настолько "сырое", что не гармонирует полностью с существующим национальным законодательством, регуляторными и нормативными актами.

"Пока что, 9 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг решила не повторять неудачный декабрьский эксперимент и утвердила тариф на передачу электроэнергии для ОАО "Укрэнерго" на весь 2021, совсем не выделив льготный тариф для электрометаллургов", - добавил Тынный.

По его словам, чиновники в НКРЭКУ и в Кабмине не хотят рисковать и подставляться ради, очевидно, очень рискованной льготы и контроверсийной преференции для всего-навсего 4 предприятий и аналогов которой в мире не найти.

"Очевидно, дискриминация большинства потребителей ради льготы нескольким предприятиям отрасли не имеет права на существование. Но наверное, ловкие лоббисты электрометаллургов попытаются снова протащить через парламент дополнительные правки, чтобы исправить ошибки и сделать этот странный термин "зеленая металлургия" более жизнеспособным", - резюмировал Тынный.

Как сообщалось, в закон 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658 о сокращении зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятий "зеленой" металлургии - для них будет применяться тариф на передачу, не учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по финансированию развития "зеленой" энергетики.

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая" металлургия заложено исключительно в интересах одного предприятия - завода "Интерпайп сталь" Виктора Пинчука и позволит экономить компании Пинчука $12-15 млн ежегодно.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго", которое по итогам 9 месяцев 2020 получило 28,6 млрд грн убытка, Владимир Кудрицкий в интервью "Бизнес.Цензор" заявил, что льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатят бизнес, школы, детсады и больницы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, которая, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально - эту льготу получат предприятия из этого перечня - оплатят все другие потребители", - сказал Кудрицкий.

По мнению главы Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александра Козакевича, эксклюзивные льготы на электричество для предприятий "зеленой" металлургии, это ноу-хау Украины, которое ставит другие предприятия в дискриминационные условия работы.