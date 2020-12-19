Витренко намерен повторно бороться за место в Кабмине: Серьезных аргументов против моего назначения не услышал. Не нужно сдаваться

Экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, голосование за назначение которого первым вице-премьером - министром энергетики Украины ВР провалила на текущей неделе, намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.

Об этом он сообщил в интервью на youtube-канале Сергея Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень спокойно это воспринял (голосование за назначение Витренко. - Ред.). Первой эмоцией было облегчение, но потом я понял, что это, скорее всего, так легко не закончится... Имеется ввиду, что и президент настроен стратегически и по-бойцовски, и даже потом уже и я начал думать, что не нужно сдаваться, особенно учитывая, что каких-то аргументов серьезных, почему действительно я являюсь неподходящей кандидатурой, я не услышал в зале от депутатов", - заявил Витренко.

По словам Витренко, те аргументы, которые звучали не в пользу его назначения, являются "несерьезными" и могут свидетельствовать об определенной заангажированности депутатов.

Также он отметил, что президент Владимир Зеленский и фракция партии "Слуга народа" говорят, что будут предлагать его кандидатуру в Верховной Раде повторно.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко по решению суда получил из бюджета госкомпании 170 млн грн бонуса и на 4 года передал их в госбюджет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Верховная Рада не смогла назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики.

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