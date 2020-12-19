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Минздрав планирует проводить свыше 1 млн тестирований на COVID-19 в месяц методом выявления антигена, - Степанов

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Минздрав планирует проводить свыше 1 млн тестирований на COVID-19 в месяц методом выявления антигена, - Степанов
Украина получила более 260 тысяч быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. 

"Уже получено более 260 тыс. быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам страны. 23 декабря, согласно сообщению ГП "Медицинские закупки Украины", в Украину еще будет доставлено 1,5 млн. тестов. Цель Минздрава - проведение тестирования таким методом не менее 1 млн тестирований в месяц", - добавил Степанов. 

Ранее со ссылкой на заявление Степанова Цензор.НЕТ писал о том, что МОЗ Украины обновил алгоритм тестирования на COVID-19. Теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Нина Лабунская
    Они продолжают жить "намерениями"... а в реале получается кругом одна жопа...
  • Танюша Яковлева
    Немає жодної підстави масово вакцинуватися від інфекції, летальність якої для людей молодших 70 років - 0,05% (а насправді набагато менша, якщо, наприклад, врахувати скількох вбило експериментальне лікування). Тим більше кожні 3 місяці. Тим більше вакциною, яка виготовлена і "перевірена" фактично за 1 рік замість звичайних 5-7 років. Тим більше тоді, коли ніхто не буде відповідати за негайні та довгострокові (зовсім невивчені, і тому непередбачувані) її наслідки.
  • Антип61
    То все Ваші фантазії. Якраз в результаті вакцинації вона і знизилась.
    МОЗ планує проводити понад 1 млн тестувань на COVID-19 за місяць методом виявлення антигена, - Степанов - Цензор.НЕТ 4505
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