Минздрав планирует проводить свыше 1 млн тестирований на COVID-19 в месяц методом выявления антигена, - Степанов

Украина получила более 260 тысяч быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Уже получено более 260 тыс. быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам страны. 23 декабря, согласно сообщению ГП "Медицинские закупки Украины", в Украину еще будет доставлено 1,5 млн. тестов. Цель Минздрава - проведение тестирования таким методом не менее 1 млн тестирований в месяц", - добавил Степанов.

Ранее со ссылкой на заявление Степанова Цензор.НЕТ писал о том, что МОЗ Украины обновил алгоритм тестирования на COVID-19. Теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции.

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