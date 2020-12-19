Новости

В Елисейском дворце рассказали о состоянии болеющего коронавирусом Макрона: Симптомы не мешают выполнению функций

1 29815
В Елисейском дворце рассказали о состоянии болеющего коронавирусом Макрона: Симптомы не мешают выполнению функций
Состояние здоровья президента Франции Эмманюэля Макрона, который в настоящее время болеет коронавирусом, является стабильным.

 У него по-прежнему наблюдается те же симптомы болезни: кашель, ломота в теле и усталость. Об этом сообщает Елисейский дворец,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей стабильное. У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, президент Франции Эмманюэль Макрон заболел коронавирусом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ряд европейских лидеров ушли на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у Макрона

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • вау
    Напомните мне а у нас локдаун с 8 и по 24 (25 день рождения ЗЕ) ???
    В локдаун же все закрыто и сидим дома ?
    А тогда для кого это открыли ????
    ***
    Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента.

    В Елисейском дворце рассказали о состоянии болеющего коронавирусом Макрона: Симптомы не мешают выполнению функций - Цензор.НЕТ 3928
  • MyronMaG mm
    Надіюсь, що в ці функції не входить попісяти і покакати!!!
  • Володимир Романчук 2cb97d75
    Якщо кашель,ломота в тілі і втома не заваджають "виконанню функцій" то залишається тільки здогадуватись,якими ті "функціі" були...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости