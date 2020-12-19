В Елисейском дворце рассказали о состоянии болеющего коронавирусом Макрона: Симптомы не мешают выполнению функций

Состояние здоровья президента Франции Эмманюэля Макрона, который в настоящее время болеет коронавирусом, является стабильным.

У него по-прежнему наблюдается те же симптомы болезни: кашель, ломота в теле и усталость. Об этом сообщает Елисейский дворец,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей стабильное. У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, президент Франции Эмманюэль Макрон заболел коронавирусом.

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