Директор детдома на Одесчине развращал и насиловал воспитанников, - Нацполиция

В Одесской области руководителя специализированного детского учреждения подозревают в сексуальном насилии в отношении малолетних воспитанников и их развращении.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам проведения следственных действий полицейские установили, что более двух лет 59-летний мужчина, на которого были возложены обязанности по воспитанию и заботе о потерпевших, совершал в отношении них развратные действия и сексуальное насилие, что причиняло им физическую боль и развращало их", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что мужчина приглашал девочек в свой кабинет посмотреть мультики, поесть сладостей и поиграть и удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации детям своего интимного органа, прикосновения ним к их телам и склонению их к взаимным действиям.

С целью сокрытия преступления, правонарушитель просил детей никому не рассказывать об их "играх", объясняя, что это их с ним тайна, о которой никто не должен знать.

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На основании собранных доказательств мужчине было сообщено о подозрении по части 4 статьи 153 (сексуальное насилие) и части 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи ходатайствуют об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.