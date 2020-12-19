Финансирование по программе медицинских гарантий не будет остановлено с 1 января, - Степанов

Финансирование медицинской системы не собираются останавливать с 1 января 2021 года.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал сегодня во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Как вы знаете, все наши больницы, в своем большинстве, финансируются по программе медицинских гарантий, через Национальную службу здоровья Украины. Новая программа медицинской гарантии стартует с 1 апреля. Понятно, что у нас еще есть 3 месяца, каким образом они будут финансироваться", - заявил Степанов.

Он добавил, что сегодня только нужно продлить договора между врачами и НСЗУ, которые они подписывали для получения финансирования, чтобы эти договора действовали в течение следующего квартала.

"В то же время, НСЗУ разработало странный проект постановления, который, например, предусматривал отмену "ковидного" пакета для работников экстренной медицинской помощи. Считают, что они много сейчас получают, и надо было отменить, начиная с 1 января, этот "ковидный" пакет для работников "скорой". Или, например, доплаты, которые были введены 1 сентября этого года - те доплаты, которые были сделаны президентом Украины, и правительством, по нашему представлению... по повышению заработной платы нашим медработникам", - отметил министр.

Степанов пояснил, что речь идет о 3,5 тыс. грн для 2,5 тыс. медицинских сестер и о 1,250 тыс. грн для младшего медперсонала.

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"В том проекте постановления, который подали нам, эти доплаты тоже не предусматривались. Я, как министр здравоохранения - категорически не могу это поддержать и внести как член украинского правительства такое постановление на рассмотрение правительства. Именно поэтому я заставил все это переделывать, в том числе в Минздрав, потому что НСЗУ не слишком хотелось все это переделывать именно таким образом. Сейчас соответствующий проект постановления разработан, направлен на согласование в министерство... Уверен, что коллегами будет поддержан именно такой вариант. Нужно продолжить все договоры с больницами до 31 марта следующего года с оставлением всех пакетов, которые у нас существуют", - добавил он.