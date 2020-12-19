Суд оправдал экс-чиновника Львовского горсовета Гольца по делу о пожаре на Грибовичской свалке

По мнению коллегии судей, обвинения в отношении Юрия Гольца по делу о пожаре на львовском полигоне твердых бытовых отходов не нашли своего подтверждения.

Галицкий районный суд Львова вынес оправдательный приговор в деле по обвинению в служебной халатности экс-начальника управления жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Юрия Гольца, обвиняемого в служебной халатности после пожара и гибели людей на львовском городском мусорном полигоне. Согласно данным Госреестра судебных решений, приговор был вынесен 14 декабря и внесен в реестр 18 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины (служебная халатность, приведшая к тяжелым последствиям), признать невиновным и оправдать", – указано в тексте приговора.

Прокуратура требовала признать Гольца виновным в том, что он как должностное лицо не предпринимал меры для обеспечения стойкости полигона твердых бытовых отходов, что привело к тяжелым последствиям, в том числе и к гибели трех пожарных и исчезновению сотрудника коммунального предприятия "Збыранка".

Но в ходе судебного разбирательства коллегия судей под руководством Ирины Волоско пришла к выводу, что обвинения в отношении Юрия Гольца в том, что он "не предпринял инженерные меры для обеспечения стойкости полигона как сооружения, его долговечности и безопасности для окружающей природной среды, а также в необеспечении предприятием при складировании отходов безопасных величин отходов откосов полигона, надлежащее его уплотнение и пересыпание изолирующим материалом", не нашли своего подтверждения.

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Также суд оправдал Гольца от обвинений в том, что он своими действиями нанес материальных убытков на общую сумму 1,331 млн грн. По версии обвинения, речь шла о расходах на авиатопливо для проведения работ во время тушения пожара, расходах на спасательно-поисковые работы и на выплаты одноразовой материальной помощи семьям погибших сотрудников ГСЧС.

Приговор может быть обжалован на протяжении 30 дней.

Напомним, 30 мая 2016 года во время тушения пожара на львовском городском полигоне твердых бытовых отходов произошел оползень, в результате которого погибли трое пожарных, а также без вести пропал сотрудник КП "Збыранка", позже признанный погибшим в судебном порядке.

Вскоре правоохранительные органы открыли ряд уголовных производств, в том числе и против Юрия Гольца, занимавшего на момент аварии пост начальника управления жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета.