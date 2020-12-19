Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 6 пакетов с наркотическим веществом, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
Так, в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл гражданин Украины, 1978 года рождения. Он направлялся в Россию на автомобиле "Рено" в качестве пассажира. При осмотре транспортного средства сработала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотических веществ. "Четвероногий пограничник" указал на чемодан нашего соотечественника. Осмотрев его содержимое, правоохранители обнаружили шесть брикетов с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Кроме этого, "четвероногий помощник" пограничников среагировал и на карман мужчины, оказалось, что в нем также находился пакет. Однако он оказался пустым. Возможно, украинец ранее в свертке также хранил запрещенное вещество.
Сейчас выявленную"травку", общий вес которой составил почти 400 граммов, передали для экспертизы. Также в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 УК Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров".