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Швейцария вводит усиленный карантин из-за коронавируса

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Швейцария вводит усиленный карантин из-за коронавируса
Во вторник в Швейцарии введут усиленный карантин из-за фиксации роста количества случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает The Local, рестораны и бары закроются, будет разрешено работать только на вынос. Спортивные, культурные и развлекательные мероприятия будут запрещены с 22 декабря до 22 января.

Продуктовые магазины закрываться не будут, однако количество посетителей, которые одновременно смогут находится внутри, будет ограничиваться и зависеть от размера бизнеса.

В Швейцарии, стране с населением около 8,6 миллиона человек, регистрируется более 4000 новых случаев заболевания и 100 случаев смерти каждый день.

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Автор: Ірина Дашківська

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  • Стронг Рок
    Интересно, как на это реагируют швейцарские ФОПы?
  • Макс Полиграф
    "Танюша" - ты криптокацап, пишущий українською и разгоняющий кремлевский дискурс, верно?
  • Kamate Kaora
    В странах свободного мира диктатура закона, а не цирковое шапито-представление. Поэтому в Европе люди живут, а ты существуешь.
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