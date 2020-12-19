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Германия дополнительно закупит 30 млн доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer

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Германия дополнительно закупит 30 млн доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer
Ожидается, что прививочная кампания в Германии стартует 27 декабря текущего года. В стране будут использовать вакцину от коронавируса разных производителей.

Германия планирует закупить дополнительно 30 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и Biontech. Всего от этого производителя страна получит почти 86 миллионов доз. Об этом сообщает Bild,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее по линии Евросоюза Германия гарантировала себе 55,8 млн доз именно этой разработки и с учетом покупки еще 30 млн доз отдельно страна получит 85,8 млн доз.

Кроме этого, 50,5 млн доз вакцины от COVID-19 Германия получит от разработчика Moderna, которая в пятницу была одобрена для использования в Соединенных Штатах.

Также Германия планирует закупить еще десятки миллионов доз от других разработчиков, среди которых AstraZeneca, CureVac и Johnson & Johnson.

Прививочная кампания в Германии, как и во всем Евросоюзе, должна начаться 27 декабря.

Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Чинганчгук
    а у нас построят пару километров дорог - по супер цене - редиски зеленые
  • faust7808
    А мы - круче Германии! Мы закупим новые дорогостоящие авто для дбр, СБУ, Минобороны, опы!! Вот они лошары !!
  • Lvbnhj
    Німеччина додатково закупить 30 млн доз вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer - Цензор.НЕТ 3554
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