Новости

Россия участвовала в масштабной кибератаке на ведомства США, - Помпео

7 59880
Россия участвовала в масштабной кибератаке на ведомства США, - Помпео
Россия причастна к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании. Российская сторона свою причастность отрицает.

Как сообщается на сайте госдепартамента США, об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил в интервью журналисту Марку Левину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. 

"Это было очень важное открытие, и я думаю, что теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности", - сказал он, отвечая на вопрос о раскрытой недавно кибератаке на американские ведомства и предприятия.

В свою очередь Россия отрицает свою причастность к этому делу. "Россия не проводит наступательных операций в виртуальной среде", - заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Отметим, на прошлой неделе хакеры взломали систему Министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации, получив доступ к внутренней электронной переписке ведомства. Также с кибератакой столкнулась IТ-компания SolarWinds, обслуживающая государственных заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака хакеров на американскую компанию FireEye сигнализирует о росте уровня киберугрозы для украинских информационных систем, - Центр кибербезопасности

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Вопрос был риторический. Рыжему плевать на безопасность державы, его в настоящий момент больше всего на свете интересует безопасность собственной шкуры.
  • GHOST_3
    Судя по тому как вёл себя Рыжий всю свою каденцию, он на крючке у фсб. Учитывая его любовь к бабкам и бабам на него несложно было накопать компромат. Особенно когда он ездил в рашу.
  • Maxim Ak-Murza
    А шо по этому поводу сказал пока еще действующий Президент США?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости