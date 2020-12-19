Россия участвовала в масштабной кибератаке на ведомства США, - Помпео
Как сообщается на сайте госдепартамента США, об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил в интервью журналисту Марку Левину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это было очень важное открытие, и я думаю, что теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности", - сказал он, отвечая на вопрос о раскрытой недавно кибератаке на американские ведомства и предприятия.
В свою очередь Россия отрицает свою причастность к этому делу. "Россия не проводит наступательных операций в виртуальной среде", - заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Отметим, на прошлой неделе хакеры взломали систему Министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации, получив доступ к внутренней электронной переписке ведомства. Также с кибератакой столкнулась IТ-компания SolarWinds, обслуживающая государственных заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах США.