Лондон может оказаться на карантине на несколько месяцев

Если новый штамм коронавируса не удастся быстро взять под контроль, Лондон может быть в карантине несколько месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этомсообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Министр здравоохранения в воскресенье высказал предположение, что Лондон может быть в локдауне в течение месяцев, и предупредил, что новый штамм будет "очень трудно" взять под контроль, пока не начнется массовое вакцинирование", - говорится в материале Синьхуа.

По словам Хэнкока, объявленный в Лондоне локдаун пока планово будет действовать до 30 декабря, но вряд ли будет ослаблен после этой даты.

"Для контроля за распространением нового штамма вируса нам надо применять более разнообразные средства контроля, чем мы использовали для старого", - сказал Хэнкок.

Он отметил, что мутировавший вирус распространяется значительно легче, чем его оригинал.

"Нам известно, что этот новый вариант можно подхватить значительно легче при наличии меньшего количества вируса", - отметил министр.

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Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Учитывая это, британское правительство усилило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии.

На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.