Новости

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106

3 97322
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106
В Украине по состоянию на утро понедельника, 21 декабря, зафиксированы 6 545 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 5 106 человек, умерли 80 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 21 декабря 2020 года. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 03госпитализированы - 1 766 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 03летальных случаев - 80;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 03выздоровели - 5 106 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 03осуществлено тестирований за сутки - 26 839 (в том числе методом ПЦР - 22 149, методом ИФА - 4 690).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фоне нового штамма коронавируса все больше стран начали отменять авиасообщение с Великобританией. СПИСОК

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 08заболели - 970 993 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 08выздоровели - 586 268 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 08летальных случаев - 16 665;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 08проведено ПЦР-тестов - 5 303 103.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 12

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Vasilij VG
    Всего 26 тыс тестирований за сутки для 40 млн страны - это даже не капля. Клоуны..
  • Yuriy Smith
    правильно, овец(не всех) волки тоже не хотят убивать, нужно просто научиться жить вместе. или вот как орки - они же не всех убьют, кого то и доить надо, нет?
  • Player New
    Коли робили по 80к тестів за добу виявляли по 16к хворих, при 26к тестів 6.5к хворих. Якщо взагалі перестати робити тести то методом зебілів переможимо корону.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости