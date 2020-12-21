Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 699 тыс. человек, число заболевших превысило 77 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 декабря в мире зарегистрировали 546 756 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 941 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 77 172 373 случай инфицирования, из них 546 756 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 699 644 человек, из них 7 941 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 54 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.







Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – восьмую. Перед нашим государством оказались Великобритания, Россия, Германия, Италия, Нидерланды, Франция и Польша.



