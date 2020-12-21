Автомобиль Nissan врезался в дерево в Харькове: водитель погиб, пассажир госпитализирована, - ГСЧС

В Харькове автомобиль Nissan врезался в дерево, водитель погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 декабря в 19:42 на номер "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Конопляна, 76 \ 1, Новобаварского района города Харькова.

На момент прибытия пожарных на место происшествия, было установлено, что произошло столкновение автомобиля "Nissan Teana" с деревом", - сказано в сообщении.

Спасатели деблокировали тело погибшего водителя, мужчины 1974 года, из искореженного автомобиля и пассажирку, 1975 года рождения. Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи, которая была госпитализирована в 4-ю больницу г. Харьков.

На месте происшествия также работали правоохранители, которые выясняли все обстоятельства данного ДТП.

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