Пострадавший в результате вражеского обстрела тракторист находится дома, у него легкое ранение, - украинская делегация в ТКГ

В результате террористического обстрела вблизи Авдеевки тракторист получил легкие ранения. Сейчас он находится дома, его состояние стабильное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Вчера, 20 декабря, в 19.30 в результате обстрела из СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет - Ред.) на дороге в районе н.п. Каменка (вблизи Авдеевки) был поврежден и сгорел трактор марки John Deere, который возвращался из сельскохозяйственных работ. В результате обстрела получил легкое раненые тракторист. Первую помощь ему оказали военные медики, впоследствии пострадавший был доставлен в больничное учреждение. Сейчас он находится дома, его состояние стабильное", - подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

Кроме этого отмечается, что для прекращения обстрела с помощью координацийного механизма был введен "режим тишины".

"Подготовлено и направлено письменную ноту на СММ ОБСЕ. Сегодня утром СГ "Авдеевка" УССЦКК проводит верификацию события на месте", - добавили в украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, враг тремя выстрелами из гранатомета уничтожил трактор у Авдеевки, один из трактористов госпитализирован.

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