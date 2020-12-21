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Пострадавший в результате вражеского обстрела тракторист находится дома, у него легкое ранение, - украинская делегация в ТКГ

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Пострадавший в результате вражеского обстрела тракторист находится дома, у него легкое ранение, - украинская делегация в ТКГ
В результате террористического обстрела вблизи Авдеевки тракторист получил легкие ранения. Сейчас он находится дома, его состояние стабильное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. 

"Вчера, 20 декабря, в 19.30 в результате обстрела из СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет - Ред.) на дороге в районе н.п. Каменка (вблизи Авдеевки) был поврежден и сгорел трактор марки John Deere, который возвращался из сельскохозяйственных работ. В результате обстрела получил легкое раненые тракторист. Первую помощь ему оказали военные медики, впоследствии пострадавший был доставлен в больничное учреждение. Сейчас он находится дома, его состояние стабильное", - подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

Кроме этого отмечается, что для прекращения обстрела с помощью координацийного механизма был введен "режим тишины".

"Подготовлено и направлено письменную ноту на СММ ОБСЕ. Сегодня утром СГ "Авдеевка" УССЦКК проводит верификацию события на месте", - добавили в украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, враг тремя выстрелами из гранатомета уничтожил трактор у Авдеевки, один из трактористов госпитализирован.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Alex Rud 242a485c
    а че пиетух арестович не кукарекает что тракторист был бухой или под наркотой или только про бойцов может ***** нести кстати этот арестович в мои ***** конечно неприедет но если вдруг я его встречу **** разобью всенепременно прям состарту неспрашивая просто по тому что 14 омбр служил просто за это разобью ему ***** в хлам
  • Владислав Носковский
    Для припинення обстрілу було виконано запит на "режим тиші"? Так війни ж вже немає, а в очах ***** проглядаються мир... Щось тут не те- брешуть мабуть журналісти та СММ, бо не може Найвеличніший Політик Року за всіма номінаціями так брехати. Не може.
  • Show Must Go On 9e6829d8
    наоборот , орки под наркотой , трактор приняли за танк
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