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Разумков о низком доверии к парламенту: Мы как на ладони, такой открытости, как в Раде, нет ни в ОП, ни в Кабмине. ВИДЕО

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Спикер парламента Дмитрий Разумков объяснил, почему Раде доверяют меньше, чем Кабмину и президенту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Парламенту в этом плане тяжелее всего. Мы как на ладони, потому что такой открытости, которая есть в парламенте, и того, как транслируются все заседания Верховной Рады, вы не увидите ни из Офиса президента, ни из Кабинета Министров. Если что-то хорошее происходит - это не очень часто замечают. А если что-то плохое, в том числе и скандалы, то это влияет на рейтинг восприятия Верховной Рады, как бы мне ни хотелось другого", - объяснил Разумков.

В то же время спикер Рады отказался комментировать свой рейтинг, заявив, что это будет некорректно.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Привет
    Все верно...открыто выбирают проституток...открыто дрочат...открыто заказывают отели для отпуска...открыто покупают автомобили во время заседаний...все открыто...ни от кого не прячутся...и никого не стесняются...скоты...
  • artem shepit
    Дійсно - повна відкритість. Татаров відкрито дає хабаря, відкрито хоче посадити Чорновол - і всім пофіг.
  • асфальт
    Тупой и ещё тупее вы там,плюс несамостоятельные,много украинофобов люто ненавидящих Украину и жадные до безобразия.
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