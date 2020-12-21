Разумков о низком доверии к парламенту: Мы как на ладони, такой открытости, как в Раде, нет ни в ОП, ни в Кабмине. ВИДЕО

Спикер парламента Дмитрий Разумков объяснил, почему Раде доверяют меньше, чем Кабмину и президенту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Парламенту в этом плане тяжелее всего. Мы как на ладони, потому что такой открытости, которая есть в парламенте, и того, как транслируются все заседания Верховной Рады, вы не увидите ни из Офиса президента, ни из Кабинета Министров. Если что-то хорошее происходит - это не очень часто замечают. А если что-то плохое, в том числе и скандалы, то это влияет на рейтинг восприятия Верховной Рады, как бы мне ни хотелось другого", - объяснил Разумков.

В то же время спикер Рады отказался комментировать свой рейтинг, заявив, что это будет некорректно.

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