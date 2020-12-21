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Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, - Разумков

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Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что денежных средств, предусмотренных госбюджетом на 2021 год для проведения вакцинации, может быть не достаточно, поэтому потребуется искать дополнительный ресурс.

"Если мы говорим о ресурсах, предусмотренных на вакцину, они заложены в этот бюджет. Я не уверен, что их хватит. Но нужно будет искать дополнительный ресурс, чтобы максимально провакцинировать всех, кому это будет необходимо", - отметил Разумков в интервью телеканалу "Прямой" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он напомнил, что изначально в проекте госбюджета не предусматривалось выделение средств на создание отдельного фонда по борьбе с пандемией коронавирусной болезни, а все соответствующие программы должны были быть заложены в бюджеты министерств и ведомств. Но после консультаций с главами фракций и групп, отметил Разумков, такой фонд все же решили создать и направить средства, необходимые для его функционирования, для борьбы COVID-19, вакцинацию и финансовую поддержку медиков.

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"Я думаю, что деньги туда должны направляться в первую очередь для того, чтобы на самом деле помочь", - подчеркнул Разумков.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Павло Макаренко
    Угу.
    Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, - Разумков - Цензор.НЕТ 7789
  • Владислав Носковский
    Секундочку. А антиковідний фонд у розмірі 66млрд.грн. куди поділи? Навіть сім'ям померлих від ковід медикам немає коштів на виплати.
    Виродки зелені спустили усе на передвиборчий пил у очі електорату...
  • Привет
    Может асфальт снять и переработать?? Асфальт это проверено...от вируса помогает...и с вакцинацией должен помочь..
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