Кандидатуру Витренко Рада не поддержала из-за информации о многомиллионных бонусах от "Нафтогаза", - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что информация о многомиллионных денежных бонусах, полученных Юрием Витренко от НАК "Нафтогаз Украина", стала основой причиной того, что депутаты не поддержали при голосовании его кандидатуру на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Много было дискуссий относительно кандидатов... Если мы говорим о Витренко, то было много информации о нем, и я думаю, что именно это повлияло на результаты голосования, потому что было много и, скажем так, не очень позитивной для него информации", - сказал Раумков.

"Была очень оживленная дискуссия на фракции: кто-то поддержал Юрия Юрьевича, кто-то выступал против, в том числе звучали вопросы, связанные с 94 миллионами, а после этого 170-ю миллионами выплат в качестве бонусов за его предыдущую деятельность, которая была им организована в "Нафтогазе". И уже тогда часть фракции выражала другую позицию и не поддерживала эту кандидатуру", - добавил спикер.

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На уточняющий вопрос о том, каким всё-таки был главный контраргумент против Витренко, Разумков предположил, что, скорее всего, это и были "деньги, полученные в качестве бонусов от "Нафтогаза". "Я думаю, это было тем, что разделило зал", - сказал он.

Также глава Верховной Рады добавил, что и сам не поддерживал кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера - министра энергетики.

Как сообщалось, Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.