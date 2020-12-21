Доходы и расходы Госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме, - глава Минфина Марченко

Доходы и расходы государственного бюджета в 2020 году будут выполнены в полном объеме, при чем ожидается перевыполнение доходной части, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"У нас есть все основания считать, что мы выполним бюджет в этом году по доходам и по расходам, более того - доходы будут перевыполнены", - сказал Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом министр подчеркнул, что по состоянию на декабрь объем непроведенных расходов составил 190 млрд грн.

"Для меня является неприемлемым поведение, в том числе Степанова, который используя пандемию пытается этими вещами манипулировать. Если бы мы забрали увеличение финансирования на условных силовиков, этого бы не хватило, чтобы покрыть потребности медиков", - сказал Марченко.

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Что касается увеличения финансирования на Офис Генерального прокурора, то Марченко констатирует, что принятые Верховной Радой законы обязывают правительство обеспечить заработные платы прокуроров.

Как сообщалось, до принятия госбюджета Степанов настаивал на пересмотре проекта государственного бюджета на 2021 год с целью увеличении финансирования медицинской системы.