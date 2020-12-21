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Британский штамм COVID-19 уже обнаружили в Нидерландах, Дании, Италии, Австралии и ЮАР

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Британский штамм COVID-19 уже обнаружили в Нидерландах, Дании, Италии, Австралии и ЮАР
Новая разновидность коронавируса COVID-19, обнаруженная ранее в Великобритании, на данный момент выявлена также в Нидерландах, Дании и Австралии.

Об этом сообщили телеканалу BBC News во Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее в ВОЗ отмечали, что новый вид COVID-19 более заразный, но при этом не опаснее других.

Мария Ван Керкхове, работающая в Программе чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ, подчеркнула, что организация отслеживает мутации коронавируса на протяжении всего периода пандемии.

Минздрав Италии сообщил в воскресенье о выявлении в стране пациента, заражённого появившейся в Великобритании разновидностью коронавируса.

Итальянские СМИ поясняют, что врачи военной поликлиники Челио в Риме обнаружили это штамм вируса у человека, недавно приехавшего из Великобритании. В настоящее время пациент, равно как и проживающий с ним человек, изолированы.

В итальянском Минздраве отметили, что новый штамм, судя по всему, не более летальный, чем "классический" COVID-19, однако значительно легче передаётся от человека к человеку. Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского" COVID-19.

Новую разновидность коронавируса также выявили в ЮАР.

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Как сообщалось, в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии, а также в Уэльсе с воскресенья объявлен локдаун в связи с распространением в Великобритании новой разновидности COVID-19. Шотландия ужесточит ограничения сразу после Рождества.

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Топ комментарии

  • Uhbif
    надо срочно тариться следующей вакциной... и так каждые 3 месяца...
    люди под контролем-превратились в безмозглое стадо баранов, фарммафия и связанные деятели в сверхприбылях...
  • я гражданин Украины
    Британський штам COVID-19 вже виявили в Нідерландах, Данії, Італії, Австралії та ПАР - Цензор.НЕТ 140
  • ALEX SUROVV
    В Украине зато не обнаружат ближайшие пол года. У нас по принципу, нет тестов нет и вируса.
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