Польша с 22 декабря приостанавливает авиасообщение с Британией
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Польша начиная с полуночи 22 декабря приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения в нового штамма коронавируса.
Об этом сообщил глава польского правительства Петр Мюллер в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Из соображений безопасности авиарейсы из Великобритании в Польшу будут приостановлены в полночь с понедельника на вторник", - сообщил Мюллер.
Глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил в Twitter о своем распоряжении главному санитарному инспектору Польши делать тесты на коронавирус всем желающим, кто недавно вернулся из Британии.
Как сообщалось, на фоне нового штамма коронавируса все больше стран начали отменять авиасообщение с Великобританией.