Консультацию врача по COVID-19 можно получить в контакт-центре Минздрава, - Степанов

Дистанционную консультацию врача по лечению коронавирусной болезни можно получить, позвонив в контакт-центр Министерства здравоохранения.

Это новая опция контакт-центра, которую ввели в ведомстве. Для этого к работе на горячие линии были привлечены медики, которые могут предоставить профессиональные рекомендации. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 21 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"Операторы, работающие в этом контакт-центре не являются врачами, поэтому мы дополнительно привлекли медицинских работников, поскольку многие вопросы были связаны именно с медицинскими аспектами. Кто-то неимеет семейного врача, кто-то не может ему дозвониться ... именно в связи с этим были привлечены врачи, чтобы они могли очень быстро предоставлять консультацию пациентам. Это новая опция, уже были предоставлены 350 различных консультаций" , - отметил Степанов.

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По словам главы министерства, в ведомстве сейчас анализируют обращения пациентов, чтобы в будущем расширить перечень специалистов по различным направлениям для предоставления консультаций, связанных с COVID-19.

Линия для звонков - бесплатная. Номер телефона - 0800 60 20 19.

Кроме того, с помощью контакт-центра можно оставить запрос на выезд мобильной бригады.

Всего в ведомстве получили более 1300 запросов на выезд мобильной бригады.

Министр добавил, что за все время работы контакт-центра, за помощью обратились около 100 000 граждан.