Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 40,9%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 21 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в двух областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской и Одесской областях.
Загруженность коек по Украине составляет 40,9%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.