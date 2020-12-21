Лаборатории загружены на 50%. Минздрав планирует существенно увеличить количество тестирований, - Степанов

В Украине фиксируется уменьшение количества обращений граждан по тестированию на коронавирусную болезнь.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗа.

"На сегодня в лабораториях Минздрава для исследования на COVID-19 находится 391 образец от лиц, имеющих признаки коронавирусной болезни. Сейчас некоторые лаборатории загружены на 50%. Минздрав планирует существенно увеличить этот показатель, в частности за счет расширения перечня лиц, которые будут проходить тестирование", - отмечает Степанов.

Кроме этого министр уточнил, что загруженность коек в среднем по Украине составляет менее 41%.

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