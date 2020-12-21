В США одобрили применение вакцины от COVID-19 компании Modernа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило применение вакцины от коронавируса компании Modernа.

Эта вакцина стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Ранее регулятор разрешил применять вакцину от Pfizer Inc и немецкого партнера BioNTech SE, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С появлением в настоящее время двух вакцин для профилактики COVID-19 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предприняло еще один решающий шаг в борьбе с этой глобальной пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении представителя FDA.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, - Разумков

Вакцина от Pfizer и BioNTech уже передана тысячам американских медицинских работников на этой неделе для массовой вакцинации. Ожидается, что использование Moderna начнется в ближайшее время.